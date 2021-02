Funcionário de pet shop é flagrado dançando com cachorro e viraliza na web

Viralizou nas rede sociais o vídeo de um funcionário de um pet shop dançando com um cachorro enquanto dá banho no animal. A explosão de fofura foi registrada pela câmera do estabelecimento, que fica em Fortaleza, no Ceará.

Nas imagens, Yan Kardec dança ao som de “Já Que Me Ensinou a Beber”, do Barões da Pisadinha, enquanto acaricia um Golden Retriever, que parece curtir a performance do funcionário e chega a estender a pata para ele.

O vídeo foi publicado no perfil de Yan e soma mais de 270 mil curtidas e milhares de comentários de internautas admirando a espontaneidade e até o gingado do funcionário. “O ruim desse vídeo é que ele acaba”, comentou um internauta. “Parabéns por exercer tão bem o seu trabalho. O mundo precisa de pessoas como você”, disse outro. “É por isso que demora tanto o banho dos bichinhos… Eles ficam dando amor”, comentou outro.

Após a repercussão, Yan fez uma série de stories e contou que ainda não tem o próprio pet shop, mas que é um sonho. Ele também falou que deseja desenvolver projetos sociais com animais em situação de rua. “Eu sempre gostei de animais, mas hoje eu simplesmente amo e quero aprofundar e seguir na área”, disse Yan, que trabalha há apenas três meses como pet groomer.

Em outro vídeo publicado nesta terça-feira (2), Yan aparece dançando novamente. Desta vez, o vídeo foi gravado por ele e também caiu nas graças dos internautas, que o parabenizaram mais uma vez pela iniciativa espontânea.