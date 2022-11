Castramóvel de Itapevi estará na Comunidade Kolping a partir dessa quinta-feira (17)

A partir de amanhã (17), até o dia 30 de novembro, o Castramóvel da Prefeitura de Itapevi realiza as cirurgias de castração já agendadas na Comunidade Kolping Cardoso (Rua Ismênia de Abreu Dias, 126). O público atendido será o da Vila Dr. Cardoso e Chácara Vitápolis.

A Prefeitura informa que as inscrições para novas castrações continuam abertas pelo sistema online, no site https://castracao.itapevi.sp.gov.br e cada CPF pode solicitar o serviço para até quatro animais (gatos ou cães).

Serão aceitas inscrições apenas de maiores de 18 anos. Após o cadastro, os proprietários serão avisados sobre o dia e horário da cirurgia.

A próxima parada do Castramóvel será entre os dias 5 e 16 de dezembro, na Secretaria de Esportes e Lazer (Rua Luiz Belli, 1085 – 1 andar Alto da Colina) para os inscritos da região da Cohab e adjacências.

As orientações sobre o cadastro para o público em geral também podem ser realizadas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). Os interessados devem ter em mãos cópias do RG e CPF e comprovante de residência.