Homem com passagem por roubo é preso após fazer disparos com arma no Jardim Conceição

Homem com passagem por roubo é preso após fazer disparos com arma...

Um homem foi preso nessa terça-feira (15) no Jardim Conceição, zona sul de Osasco, após ter sido flagrado fazendo disparos com arma de fogo.

Os policiais do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) foram mandados ao local após denúncias dos primeiros tiros.

Quando a equipe chegou no local, deparou-se com dois indivíduos em cima do telhado de uma residência, onde funciona um bar. Um deles estava armado e deu outro tiro ao perceber os policiais no local. Os disparos estavam sendo efetuados por um revólver, calibre .38.

A dupla foi abordada e, no imóvel, foram apreendidas, além do revólver, dezenas de munições (intactas e deflagradas) de diferentes calibres.

Os indivíduos foram conduzidos ao 5º Distrito Policial, em que o autor dos disparos, que também já tem passagem por roubo, permaneceu preso e o outro homem foi liberado, após ser ouvido.