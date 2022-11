Copa do Mundo: serviços da Prefeitura de Osasco terão horários alterados em dias de jogos do Brasil

O expediente no Paço Municipal e nas demais repartições públicas de Osasco será alterado nos dias de jogos da seleção brasileira, na Copa do Mundo. A mudança nos horários, nesta primeira fase dos jogos, foi divulgada no decreto 13.581, publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco na última sexta-feira (11).

Na quinta-feira (24), o expediente funcionará das 8h às 14h. Na semana seguinte, segunda-feira, dia 28 de novembro, o expediente seguirá das 8h às 11h. Já em dezembro, no dia 2, o Paço Municipal e demais repartições públicas funcionarão das 8h às 14h.

Nas escolas da rede municipal, as aulas serão adequadas ao calendário escolar estabelecido para o ano letivo de 2022, ficando assim: dias 24/11 e 02/12 aulas somente para o período da manhã e no dia 28/11 não haverá aula.

A Prefeitura informa ainda que as próximas fases serão decididas de acordo com a classificação da seleção brasileira.

Vale ressaltar que as unidades administrativas que prestam serviços essenciais e obrigatórios à população ou cujas atividades não possam ser interrompidas em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos funcionarão normalmente, como Guarda Municipal, Serviços de Trânsito (Demutran), SAMU, Defesa Civil, Hospital Municipal Antônio Giglio, Maternidade Amador Aguiar, Prontos-Socorros (PSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviços de Acolhimento Institucional (antigo albergue).