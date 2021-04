Catedral de Osasco faz nova campanha para incentivar doação de sangue nos dias 22 e 23

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realizará mais uma campanha para promover a doação de sangue. A ação ocorrerá no Espaço Catedral, nos dias 22 e 23 de abril, das 9h às 11h e das 13h às 15h, mediante agendamento prévio.

A ação em parceria com o Hemocentro São Lucas é uma iniciativa para ajudar as pessoas que estão necessitando de doações de sangue. Devido a pandemia de covid-19, muitas pessoas estão com receio de ir aos hospitais para doar, o que fez com que os estoques ficassem abaixo do normal nesta época do ano.

Com a iniciativa, os doadores podem doar, de forma segura, e seguindo todos os protocolos. Na primeira ação, que aconteceu em fevereiro, muitas pessoas elogiaram a iniciativa da igreja, pois se sentiram seguras em doar em um ambiente não hospitalar. Foi o caso da paroquiana Maria Aparecida de Araújo Moraes que participou da primeira campanha. “Minha mãe ficou internada na semana passada e precisou de duas bolsas de sangue. Quando fiquei sabendo que haveria uma doação aqui logo decidi ajudar. É muito importante ajudar quem precisa”, comentou.

Para participar da ação, basta acessar o site da Catedral de Osasco e se inscrever, no ícone “Secretaria Virtual”. O Hemocentro concede um atestado médico para aqueles que realizarem a doação de sangue.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

