Rogério Lins anuncia reforma da Maternidade Amador Aguiar em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na noite desta terça-feira (13), o início da reforma e modernização da Maternidade Amador Aguiar. As obras estão previstas para serem concluídas em oito meses.

“Hoje iniciamos a reforma e modernização de toda a nossa Maternidade. Uma obra que acontecerá por etapas, em 8 meses, ala por ala. São mais de R$ 10 milhões em investimentos”, declarou Lins, nas redes sociais.

A reforma contemplará quartos, banheiros, além de novas alas com ar condicionado, novo telhado, novas estruturas nos centros cirúrgicos, nova estrutura na UTI Neonatal e novos equipamentos. “Tudo para atendermos com muito carinho e mais qualidade as famílias osasquenses. Transformamos a estrutura do Hospital Antônio Giglio e do Pronto Socorro Santo Antônio, agora chegou a vez da nossa Maternidade”, finalizou o prefeito.

Na segunda-feira (12), a administração municipal entregou 30 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal Antônio Giglio. Os leitos foram instalados numa ala de emergência do hospital. O espaço, que conta com sala para médicos, copa, banheiros e sala de expurgo, foi totalmente reformado e recebeu aparelhos de ar-condicionado e novo mobiliário.

