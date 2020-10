Catedral de Osasco faz “Pizza Solidária” e continua com drive thru de lanches

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, vai estender o atendimento na barraca Nossa Senhora das Graças para a venda de lanches e porções. Os deliciosos pratos típicos da quermesse da igreja serão vendidos até o dia 8 de novembro, aos sábados e domingos, das 10h às 17h.

A ideia partiu de um grupo de voluntários que, mesmo durante a pandemia, se disponibilizou para ajudar a igreja. São vendidos os famosos lanches (pernil e calabresa) da quermesse, além de lasanha, nhoque, panquecas, porções e outros quitutes que fazem sucesso em tempos de festa junina.

Pizza Solidária

Com o sucesso da venda dos alimentos, a igreja acaba de lançar a primeira “Pizza Solidária” da Catedral de Santo Antônio. Serão feitas pizzas nos sabores mussarela e calabresa, para que as pessoas possam fazer a retirada durante a tarde dos dias 20 e 21 de novembro. As pizzas serão vendidas a R$ 30 e podem ser encomendadas no site da igreja.

As duas iniciativas contam com a colaboração de voluntários que doam seu tempo e dedicação à Catedral, que tem enfrentado tempos difíceis devido a pandeia de covid-19. Toda renda adquirida com as ações é destinada para a manutenções da Igreja.

Serviço

Delicias da Catedral

Quando: 31/10, 1, 7 e 8 de novembro, das 10h às 17h / Onde: Estacionamento da Catedral

Pizza Solidária (As pizzas custam R$ 30,00 e estão disponíveis nos sabores calabresa e mussarela)

Quando: Retirada nos dias 20 e 21 de novembro, das 15h às 18h / Local: Rua Dom Ercílio Turco, 60

Encomendas: Site da Catedral

