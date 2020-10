Catedral de Osasco amplia capacidade de público após cidade entrar na fase verde

Com a evolução de Osasco para a fase verde do Plano São Paulo de retomada econômica, a Catedral de Santo Antônio ampliou sua capacidade de lotação e não será mais necessário que os fiéis façam inscrição prévia para participar das missas.

Outra novidade anunciada pela igreja é que todas as missas que estavam suspensas devido à pandemia serão retomadas em novembro. Com isso, as missas das 7h e das 12h voltarão a ser realizadas, assim como as missas das 7h e das 17h aos domingos.

O monsenhor Claudemir José dos Santos, pároco da Catedral de Osasco, defende que o momento ainda pede cautela. ” A fase verde ainda requer cuidados porque ainda vivemos um momento delicado, mas também nessa fase já há a possibilidade de ampliar o número de pessoas na assembleia”.

Entre as medidas de combate à covid-19 adotadas pela igreja estão a aferição de temperatura na entrada da Catedral, desinfecção do espaço nos intervalos das missas, instalação de tapete desinfectante, além dos mais de 30 displays com álcool em gel.

