Polícia investiga se maus-tratos causaram morte de criança de 6 anos por desnutrição em Osasco

Um menino de seis anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência de desnutrição, no Hospital Antonio Giglio, em Osasco, na quarta-feira (14). A polícia investiga se a criança sofria maus-tratos nas mãos do pai e da madrasta.

O garoto estava internado desde 9 de setembro. Chegou ao hospital de Osasco levado pela madrasta M.V.G, após uma parada cardiorrespiratória. Segundo boletim de ocorrência, ele chegou sujo, com falta de cuidados com a higiene pessoal e muito magro. Durante a internação, médicos constataram diversos hematomas pelo corpo da criança e acionaram o Conselho Tutelar.

Foi aberto um inquérito para apurar as suspeitas de maus-tratos. Em entrevista à Record TV, o pai e a madrasta do garoto negaram que o maltratassem.

Durante as investigações sobre o caso, os policiais constaram que a mãe do menino o abandonou logo após o nascimento e o pai foi preso. Com isso, a criança foi criada pela avó até que, há cerca de um ano, o pai saiu da prisão e o garoto foi morar com ele e a madrasta.

O caso é sendo investigado pelo 10º DP de Osasco. (Com informações do R7).