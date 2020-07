Catedral de Osasco precisa de doações para se manter durante pandemia de covid-19

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, pede ajuda para passar pelo período de crise gerado pela pandemia de covid-19. Há mais de três meses sem a participação de público nas missas, as arrecadações caíram ao mesmo tempo em que surgiram novos gastos com equipamentos de proteção individual para os colaboradores.

Além dos EPIs, as dependências da igreja têm sido higienizadas várias vezes ao dia, o que aumentou o consumo de produtos de limpeza. “Como já temos a Catedral aberta para visitação tivemos que redobrar os cuidados com a limpeza e desinfecção da nave e demais dependências da igreja. São muitos gastos que não estavam em nosso orçamento e estamos com dificuldades”, explica o gerente da Catedral Edson Borejo.

Para receber o público, foram instaladas sinalizações para que todos saibam os cuidados necessários que devem ter dentro da igreja, além de displays de álcool gel em 35 pontos da Catedral, tapete desinfectante na entrada, entre outros cuidados.

Publicidade

Monsenhor Claudemir José dos Santos, pároco da Catedral celebra missas todos os domingos e explica sobre as reais necessidades da igreja. “Temos 35 funcionários e suas famílias que dependem da Catedral para sobreviver, por isso precisamos da ajuda de vocês para continuar nosso trabalho de evangelização”.

Como doar

Os interessados em contribuir com doações à Catedral de Osasco podem enviar um e-mail para comunicacao.catedraldeosasco@uol.com.br. Será encaminhada uma lista com os materiais que a igreja precisa, como álcool gel 70%, água sanitária, sabonete líquido, entre outros produtos.

Também é possível doar via depósito ou transferência bancária nas contas da Catedral no banco Bradesco, agência 7695, conta corrente 11420-0 ou no banco Itaú, agência 9109, conta corrente 08010-2.