Catedral de Osasco retoma missas presenciais a partir de sábado

Dando continuidade ao retorno gradual de suas atividades, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, retomará suas missas com a presença de público, a partir de sábado (1º). Para participar da missa é necessário realizar agendamento no link que será disponibilizado na quinta-feira (30), no site da Catedral.

A princípio, as missas serão agendadas pelo sistema que será disponibilizado via link e também por telefone na secretaria paroquial, pelo (11) 3681-8611, das 10h às 16h. Devido a pandemia da covid-19, as vagas serão limitadas e será permitido somente 30% da capacidade de lotação da igreja.

Para as missas que acontecem durante a semana de terça a sexta às 19h30 não será necessário realizar o agendamento. Já nos fins de semana será necessário fazer a inscrição via link. Outra mudança é que as missas semanais que acontecem às 7 horas não terão presença de público. Você poderá acompanhá-las apenas pelas redes sociais da Catedral (Facebook e Youtube).

“Aqueles que desejarem participar da santa missa de maneira presencial precisam fazer as inscrições. Já para o próximo sábado teremos missa às 11 e às 19h30 e quem desejar pode fazer a inscrição pelo nosso link ou pelo telefone da Secretaria 3681-8611”, explicou Monsenhor Claudemir José dos Santos, pároco da Catedral.

Dicas da Catedral

É importante lembrar que as inscrições pelo link são individuais e intransferíveis. Ou seja, será realizado um cadastro por pessoa, tendo que preencher todas as etapas da inscrição com os dados de cada familiar. Só preencha o link se puder realmente comparecer a missa.

Agora, existem uma série de protocolos que devem ser seguidos. Sendo assim, vá a missa com calma e disponibilidade de tempo. Será realizada uma triagem para entrar na igreja e a saída também será feita de maneira organizada.

Confira os horários das missas na Catedral de Osasco:

Missas Online (sem a presença de fieis): De terça a sexta, às 7h

Missas presenciais SEM a necessidade de inscrição: de terça a sexta-feira às 19h30

Missas presenciais em que é necessário fazer inscrição:

Terça-feira: 15h / Sábado: 11h e 19h30 / Domingo: 9h, 11h e 19h

Observação: A inscrição é individual e todas as etapas do formulário devem ser preenchidas no link disponível no site da Catedral.