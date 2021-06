Catedral de Santo Antônio convida fiéis para segundo Leilão de Bolos em Osasco

O Monsenhor Claudemir, da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, irá para a cozinha colocar a mão na massa para ajudar a igreja. Ele será responsável por preparar bolos que serão leiloados e toda a renda será revertida para a manutenção da igreja.

O leilão de bolos da Catedral acontece pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, serão leiloados cinco bolos preparados pelo Monsenhor. Para participar, é necessário acessar o site da igreja (www.catedraldeosasco.com.br), fazer a inscrição e entrar no grupo de WhatsApp do leilão pelo link que será disponibilizado ao final do cadastro.

Dia de Santo Antônio

A igreja também já se prepara para as celebrações do Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, celebrado no domingo (13). A data será marcada por missas, vendas do tradicional bolo e pela Quermesse da Catedral. Devido à pandemia, todos os eventos acontecerão em novo formato, com segurança e segundo os protocolos contra a covid-19.

O tradicional bolo de Santo Antônio será vendido no Espaço Catedral, das 9h às 17h. O pedaço de bolo custa R$ 10 e toda a renda será revertida para as manutenções da igreja. Foram feitas as vendas antecipadas pelo site da Catedral, mas quem não fez a encomenda pode adquirir o pedaço de bolo no dia do padroeiro.

Já as delícias da Quermesse podem ser degustadas até mesmo em casa. A grande novidade deste ano é o kit Quermesse, que conta com delícias de milho, doces típicos juninos, salgados e outras delícias. A encomenda pode ser realizada no site da Catedral, no ícone secretaria virtual.