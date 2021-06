Dia de Santo Antônio será marcado por missas e venda de tradicional bolo na Catedral de Osasco

A Catedral de Osasco já se prepara para celebrar o Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, no domingo (13), com missas, venda do tradicional bolo e do kit Quermesse. Devido à pandemia, as celebrações serão realizadas em formato diferente, seguindo todos os protocolos contra a covid-19.

A igreja deu início à Trezena de Santo Antônio no dia 1°, com a oração do Santo Terço às 18h15, seguida da Santa Missa às 19h, que irá até o sábado (12), quando acontecerá o levantamento do Mastro de Santo Antônio, em frente da Catedral.

Já as missas do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, acontecerão às 7h, 10h, 12h, 15h e 19h, e poderão ter a presença de público. Não será necessário fazer inscrição ou agendamento para participar das missas de maneira presencial.

Após a missa das 15h a imagem de Santo Antônio passará por algumas ruas do centro de Osasco, Bela Vista, Vila Osasco, Vila Yara e outros bairros, em carro aberto estendendo a benção para todos os moradores da nossa cidade.

Tradicional Bolo de Santo Antônio

O tradicional bolo de Santo Antônio será vendido no Espaço Catedral, das 9h às 17h. O pedaço de bolo custa R$ 10 e toda a renda será revertida para as manutenções da igreja. Foram feitas as vendas antecipadas pelo site da Catedral, mas quem não fez a encomenda pode adquirir o pedaço de bolo no dia do padroeiro.

Haverá voluntários para organizar as filas para que não haja aglomeração de pessoas. A retirada do bolo acontecerá no domingo (13), no Espaço Catedral (Rua Dom Ercílio Turco, 60) das 9h às 17h.

Quermesse da Catedral

A equipe de Eventos da Catedral já iniciou a Quermesse 2021, agora em um novo formato. As delícias da Quermesse podem ser degustadas com segurança e distanciamento ou até mesmo em casa.

Os produtos estão sendo vendidos no ambiente onde geralmente acontece a quermesse tradicional para que o público também possa adquirir os itens que deseja e levar para casa. A Quermesse da Catedral acontece aos sábados das 16h às 20h e domingos das 9h às 12h e das 16h às 20h. Toda renda do evento será revertida para as manutenções da Igreja.

A grande novidade deste ano é o kit Quermesse, que conta com delícias de milho, doces típicos juninos, salgados e outras delícias. A encomenda pode ser realizada no site da Catedral, no ícone secretaria virtual, de maneira antecipada até 17h das sextas-feiras ou diretamente nos caixas da quermesse no horário do evento.

