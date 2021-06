Quem comprar mansão de Xuxa por R$ 45 milhões terá de pagar R$ 6,1 mil de condomínio

A mansão de Xuxa Meneghel, que está à venda desde 2018, por aproximadamente R$ 45 milhões, voltou a repercutir na internet. O motivo é que a mensalidade do condomínio de luxo onde o imóvel foi construído, na zona Oeste do Rio de Janeiro, foi atualizada pelo site que anuncia a mansão e deixou os internautas impressionados.

Quem comprar a mansão da loira terá de arcar com taxa mensal do condomínio de R$ 6,1 mil. Já o valor do IPTU do imóvel luxuoso está orçado em R$ 74 mil, segundo a colunista Fábia Oliveira.

Com 2.780 metros quadrados, a mansão de Xuxa tem cinco quartos, mais de dez banheiros e seis vagas de garagem, além de uma academia e uma piscina gigante.

