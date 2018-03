CATI Osasco abre cursos de dança, crochê, pintura em tecido e ginástica para idosos

O Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI) de Osasco é uma unidade de atendimento às pessoas com mais de 60 anos de idade e está oferecendo cursos de ginástica, capoterapia, dança de salão, alfabetização, violão, hidroginástica, dança sênior, máster dance, coral, yoga, pilates e trabalhos manuais, como crochê, pintura em tecido e bordado.

Publicidade

Além das aulas, os inscritos podem participar dos bailes que acontecem as segundas e quartas-feiras, a partir das 14h, e dos dois passeios anuais como praia ou fazenda.

Quem faz curso no CATI ainda recebe café da manhã ou café da tarde, dependendo do período em que estiver em aula. O local ainda conta com um espaço de convivência onde os idosos jogam cartas ou dominó.

Nas datas comemorativas, como Dia das Mães e dos Pais, mês junino e Natal, também tem comemoração especial. E a cada dois meses, os aniversariantes do bimestre ganham festa.

Os interessados em participar do CATI devem ligar para 2183-6736. A unidade de Osasco fica na Rua da Saudade, 180, Bela Vista.