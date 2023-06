CCR renova parceria com Barueri Vôlei

A CCR ViaOeste e Instituto CCR renovaram o apoio ao Barueri Volleyball Club para o ano de 2023.

A renovação permite a manutenção das três equipes femininas de base do time: sub-17, sub-19 e sub-21, na região de atuação da empresa.

O objetivo do projeto de Barueri é a preparação das atletas para a categoria adulta do clube.

“Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa na transformação social, e com o apoio da CCR, estamos confiantes em nossas capacidades para alcançar ainda mais jovens e influenciar positivamente suas vidas. Juntos, podemos ampliar os horizontes do voleibol feminino no Brasil e promover mudanças importantes na sociedade”, afirma Jose Roberto Guimaraes, gestor do projeto Barueri Volleyball Club e Técnico da Seleção Brasileira Feminina Adulta.