CCR ViaOeste entrega parte de obra viária na região do Shopping Iguatemi, em Barueri

CCR ViaOeste entrega parte de obra viária na região do Shopping Iguatemi,...

A CCR ViaOeste, responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo, concluiu nesta terça-feira (23) uma etapa das obras de implantação de novas pistas marginais na Rodovia Castello-Branco, em Barueri. A concessionária finalizou os trabalhos de adequação do traçado da pista marginal da rodovia sobre a alameda Rio Negro, no quilômetro 23,6 da pista oeste, sentido interior.

Esta intervenção viária antecede a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tietê, paralela à atual Ponte Guilherme de Almeida, na região do Shopping Iguatemi. Com a conclusão desta fase, a pista marginal neste trecho retorna à sua configuração anterior às obras, proporcionando maior fluidez no tráfego local.

Segundo a empresa, esta estapa da obra foi entregue com dois meses de antecedência com relação ao cronograma original.