INSS inicia pagamento do 13º nesta quarta-feira (24)

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber hoje (24) a antecipação do 13º. Mais de 33 milhões de segurados receberão a primeira parcela até 8 de maio.

O pagamento é feito conforme o Número de Inscrição Social (NIS). Já o extrato com os valores e as datas de pagamento do décimo terceiro está disponível desde a semana passada via aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site gov.br/meuinss.

Quem não tiver acesso à Internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Da Agência Brasil