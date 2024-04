Concerto sinfônico celebra os 59 anos da banda regimental da PM

A banda regimental da CPA/M-8 da Polícia Militar realizou um concerto sinfônico em comemoração aos 59 anos de sua fundação. A cerimônia de gala foi realizada na segunda-feira (22), no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco.

O evento contou com as presenças do prefeito Rogério Lins (Podemos), do deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), do tenente-coronel Keida do 14º BPM, do coronel Hudson Covolan do CPA/M-8, além do major Mosna e de secretários municipais e vereadores.

Antes da banda regimental, a camerata da corporação se apresentou no hall do teatro. Em seguida, o prefeito de Osasco, Keida e Covolan fizeram a outorga de medalha centenária do 14º BPM.

Durante a cerimônia de abertura do evento, a corporação doou cerca de 2 mil quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco, arrecadados em campanhas feitas pela PM em batalhões situados na cidade. Os donativos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.