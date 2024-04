Inscrições abertas para Casamento Comunitário em Osasco

Continuam abertas as inscrições para a 30ª edição do Casamento Comunitário de Osasco. A cerimônia será realizada no dia 25 de maio.

Os interessados em participar devem procurar o Espaço Mãos do Futuro (Rua Deputado Emílio Carlos s/n – Vila Campesina), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

É necessário comparecer com os seguintes documentos para agendar o comparecimento no cartório:

Solteiros

Certidão de Nascimento – xerox e original – atualizada com prazo máximo de 90 dias

Documento de identificação: RG e CPF ou CNH (em bom estado e atual)

Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos

Comprovante de endereço no nome de um dos noivos

Divorciados

Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio – xerox e original – atualizada com prazo máximo de 90 dias

Documento de identificação: RG e CPF ou CNH (em bom estado e atual)

Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos

Comprovante de endereço no nome de um dos noivos

Viúvos

Certidão de Casamento xerox e original – atualizada com prazo máximo de 90 dias com Anotação do Óbito, Certidão de Óbito original do (a) cônjuge falecido (a)

Documento de identificação: RG e CPF ou CNH (em bom estado e atual)

Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos

Comprovante de endereço no nome de um dos noivos

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fundo Social de Solidariedade de Osasco no telefone (11) 3684-1291, que atende de segunda a sexta, das 9h às 16h.