CCR ViaOeste libera novo acesso à Castello Branco em Barueri pelo Trevo do Rotary

A CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, liberou nesta quarta-feira (10) um novo acesso à pista oeste (sentido interior) da Rodovia Castello Branco, a partir do trevo do Rotary, na altura do km 27, em Barueri. Trata-se de liberação parcial da nova pista marginal, que tem 500 metros de extensão.

O novo acesso passará pela nova pista marginal e visa melhorar a segurança viária, a distribuição do tráfego no local, aumentando o conforto e a fluidez na região para os motoristas que trafegam pela rodovia.

A medida irá beneficiar os motoristas que trafegam no sentido interior da Castello Branco, proporcionando maior agilidade no acesso à rodovia e contribuindo para a melhoria do trânsito na área.