Palmeiras muda três jogos como mandante para a Arena Barueri no início do Brasileirão

O Palmeiras anunciou a mudança do estádio para três jogos como mandante no início do Campeonato Brasileiro 2024. As partidas contra Internacional, Athletico e Vasco serão realizadas na Arena Barueri.

publicidade

A alteração ocorrerá devido à agenda de shows do Allianz Parque, casa do Verdão. As datas dessas partidas coincidem com as apresentações de Jonas Brothers (16 de abril), Louis Tomlinson (11 de maio) e Andrea Bocelli (25 e 26 de maio).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança dos jogos para a Arena Barueri. Enquanto os confrontos contra Athletico e Vasco manterão os horários originais, o duelo com o Internacional será antecipado para as 20h, ao invés das 21h30 inicialmente previstas.

publicidade

Das nove primeiras rodadas do Brasileirão, o Palmeiras terá quatro partidas como mandante, sendo apenas uma delas no Allianz Parque.