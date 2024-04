ViaOeste inicia nova etapa de obras no viaduto da Castello, em Barueri

A CCR ViaOeste iniciou nesta quinta-feira (11) uma nova fase das obras de alargamento do viaduto localizado na pista expressa da rodovia Castello Branco em Barueri. Em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana, serão realizadas adequações no viário municipal para permitir o deslocamento lateral das barreiras de segurança implantadas sob o viaduto.

Essa movimentação visa criar o espaço físico necessário para os trabalhos do lado oposto ao já executado. Os ajustes manterão os mesmos movimentos e número de faixas de tráfego tanto no sentido Aldeinha/Alameda Rio Negro (uma faixa) quanto no sentido contrário, Alameda Rio Negro/Aldeinha (duas faixas).

Essas obras fazem parte do projeto de construção do novo trevo de Alphaville e da ampliação das pistas marginais da Rodovia Castello Branco. O objetivo é eliminar os cruzamentos em nível existentes, melhorando a fluidez e proporcionando mais conforto e segurança aos motoristas que utilizam a rodovia.

A concessionária responsável recomenda que os motoristas reduzam a velocidade e respeitem a sinalização viária implantada no trecho em obras. Mais informações podem ser obtidas no site www.obrasccrrodovias.com.br.