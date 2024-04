Defensoria Pública de SP inaugura unidade em Itapevi

A Defensoria Pública de São Paulo realizou a cerimônia de inauguração oficial da Unidade Itapevi na quarta-feira (10). A unidade já começou a atender a população em março de 2023.

publicidade

Com essa nova instalação, a instituição alcança a marca de 44 municípios paulistas com unidades próprias, ampliando o acesso à justiça e o atendimento jurídico gratuito no estado.

A escolha de Itapevi levou em conta o adensamento populacional, índices de vulnerabilidade social e a demanda por assistência jurídica na cidade. No primeiro ano, foram realizados quase 6,2 mil atendimentos na unidade, localizada na Rua Leopoldina, 200, no centro da cidade. O imóvel é acessível a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e totalmente climatizado, contando com elevadores, 15 postos de atendimento jurídico, 43 lugares de espera, sala para atendimento reservado e espaço de apoio à amamentação, entre outras instalações.

publicidade

Trabalham ali 7 defensoras e defensores públicos, nas áreas cível, família, violência doméstica e familiar contra a mulher, fazenda pública (atuação em face de órgãos públicos), infância e juventude, criminal e execução criminal (atuação em processos de cumprimento de pena). Há, ainda, quatro oficiais administrativos e duas agentes de Defensoria Pública profissionais das áreas de psicologia e serviço social, além de equipes de estagiários/as e terceirizada para segurança e limpeza.

“Hoje nós realizamos uma inauguração solene. A instituição aqui em Itapevi já atende diretamente à população há cerca de um ano, e este é um marco importantíssimo para o acesso à justiça em São Paulo, com a interiorização e a capilarização do atendimento da DPE-SP à população”, afirmou o defensor público-geral de SP, Florisvaldo Fiorentino Júnior. Ele parabenizou as equipes da administração e a equipe de Itapevi pelo trabalho realizado.

Para solicitar atendimento, é preciso fazer o agendamento pelo site da Defensoria, o www.defensoria.sp.def.br, das 8h às 18h, ou pelo telefone 0800 773 4340, das 7h às 19h.