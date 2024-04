Dia D de Vacinação contra gripe em Carapicuíba será no Calçadão

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado (13), das 9h às 16h, o Dia De de Vacinação contra Gripe para os grupos prioritários.

A ação será realizada no Calçadão, no centro da cidade. É necessário levar o RG, CPF e cartão do SUS.

Confira a lista dos grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

Gestantes (qualquer idade gestacional);

Puérperas (mulheres no período de 45 dias após o parto);

Pessoas com doenças crônicas (apresentar laudo médico);

Pessoas com deficiência permanente (apresentar laudo médico);

Trabalhadores da Saúde (serviços públicos e privados);

Professores e trabalhadores de instituições de ensino básico e superior (apresentar carteira funcional ou comprovante de trabalho);

População Indígena;

Povos Quilombolas;

Profissionais das forças de segurança e salvamento (apresentar carteira funcional ou comprovante de trabalho);

Profissionais das forças armadas (apresentar carteira funcional ou comprovante de trabalho);

Caminhoneiros (apresentar carteira funcional ou comprovante de trabalho);

Trabalhadores de transportes coletivos (apresentar carteira funcional ou comprovante de trabalho);

Trabalhadores portuários (apresentar carteira funcional ou comprovante de trabalho);

Funcionários do sistema prisional (apresentar carteira funcional ou comprovante de trabalho);

Pessoas em situação de rua.