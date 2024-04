Itapevi terá Dia D da Vacinação contra a gripe neste sábado (13)

A Prefeitura de Itapevi realiza neste sábado (13), das 8h às 16h, o Dia D da vacinação contra a gripe (influenza). A campanha é destinada a crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres puérperas (período pós parto), pessoas com deficiência, idosos com mais de 60 anos e pessoas em situação de rua.

A ação será realizada em todas as unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) da rede municipal.

O atendimento no sábado será feito mediante senhas que serão distribuídas até as 15h.

Para ser vacinada, a pessoa que faz parte do público-alvo deve comparecer a qualquer unidade de saúde do município com um documento que tem foto e o CPF (RG ou CNH). Também é preciso levar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

