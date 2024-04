Mais de 500 animais silvestres são resgatados em Itapevi

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar Ambiental com mais de 500 animais silvestres mantidos em situação precária, em Itapevi, na segunda-feira (8). As equipes chegaram ao suspeito após receber denúncias sobre tráfico de animais na região.

O suspeito foi abordado em um veículo. Com ele, os policiais encontraram 350 pássaros (alguns em extinção), 50 iguanas, 15 tartarugas-tigre-d’água e 111 jabutis. Segundo a PM, entre os animais, 17 já estavam mortos devido à condição precária em que eram mantidos.

O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Itapevi, onde o homem foi encaminhado. Já as espécies resgatadas estão aos cuidados do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (CETRAS-SP).