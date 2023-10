CEMEI no Jardim D’Abril, em Osasco, ganha novo paisagismo, pintura e mais melhorias

Foi entregue nesta segunda-feira (2), a reforma da CEMEI Cristine Aparecida de Oliveira Braga, localizada na Rua Maria Grandin Santos, 10, Jardim D’Abril, em Osasco. A entrega da obra foi realizada pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado dos secretários Cláudio Piteri (Educação), Sérgio Di Nizo (Governo), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras) e Fábio Grossi (Chefe de Gabinete).

publicidade

As melhorias na unidade incluíram troca de pisos e janelas, novo paisagismo para o ambiente externo, manutenção nas redes elétrica e hidráulica, telhados, pintura interna e externa, bem como melhorias no playground da unidade.

Também foram feitas a troca da calçada, com a demolição do piso danificado e recomposição do piso de concreto, adequação da rampa interna com corrimão duplo no acesso às salas de aula, remodelação da cozinha, lavanderia e despensa.

publicidade

O prefeito Rogério Lins agradeceu o trabalho de cada profissional da unidade. “Estou muito feliz por entregar a reforma de mais uma unidade. Nosso objetivo é transformar a educação de Osasco em um dos melhores sistemas educacionais do País e a gente vai trabalhar duro, passo a passo, porque esse é o melhor presente para nossas crianças, para essa geração”, declarou na ocasião.

“Agora, além de termos os melhores profissionais na rede de ensino, ainda contamos com ótima infraestrutura, avançamos na tecnologia e nossos alunos recebem merenda e uniformes de primeira qualidade. Tudo isso porque é aqui que cuidamos do maior bem das famílias osasquenses, que são seus filhos”, completou o prefeito de Osasco.

publicidade

O secretário Cláudio Piteri destacou a importância das políticas públicas de qualidade para uma rede formada por 71 mil alunos: “Reconhecemos a enorme responsabilidade de oferecer o que temos de melhor, para cada um deles. Investimos em melhores condições de trabalho para os profissionais da Educação, com estrutura física e materiais pedagógicos compatíveis e de qualidade para nossos alunos”.