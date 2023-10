Santa Maria, em Osasco, ganha centro de inclusão digital

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco (SETRE) inaugurou um Centro de Inclusão Digital (CID) no Jardim Santa Maria, zona sul Osasco.

O novo CID é uma parceria com a Associação Verbo Amar e funcionará na sede da instituição. Os CIDs são equipamentos públicos que têm a função de promover cursos de informática básica e acesso gratuito à internet para a população.

O primeiro curso de informática básica já começou nesta segunda-feira (2) e as aulas são às segunda e quarta e também turmas de terças e quintas. As sextas-feiras são reservadas para acesso livre à Internet.

As inscrições para essas turmas, com 36 vagas, estão abertas no próprio local. Podem participar pessoas com 14 anos ou mais.

Para fazer a inscrição, o interessado deve comparecer ao local levando RG e comprovante de endereço.

“Agora, contamos com 10 CIDs em funcionamento, com previsão de entregarmos outros que estão em reforma em breve e mais um novo até o fim do ano”, afirmou o secretário titular da SETRE Gelso Lima.

O novo CID fica na Rua Gê Alves de Medeiros, 249, Santa Maria. Telefone: 3592-6048.