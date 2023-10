Viaoeste passa a cobrar pedágio por eixos suspensos de caminhões carregados na Castello Branco e Raposo Tavares

A CCR ViaOeste começou neste domingo (1°) a cobrar tarifa pelos eixos suspensos de todos os veículos comerciais carregados que circularem nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. Isso inclui as praças de pedágio nas rodovias Castello Branco/SP-280 (Osasco, Barueri, Itapevi e Itu), Raposo Tavares/SP-270 (São Roque, Alumínio e Araçoiaba da Serra) e Senador José Ermírio de Moraes/SP-075 (Sorocaba).

Segundo a empresa, a cobrança está respaldada na Lei Federal 13.103/2015 e na resolução CONJUNTA SPI/SEMIL 001, de 04-09-2023, que define os critérios para considerar veículos de transporte de carga como vazios nas estradas estaduais. A verificação será automática através das câmeras nas praças de pedágio, que lerão as placas dos veículos e verificarão se há um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) aberto. Se houver, a cobrança será feita pelos eixos do veículo, independentemente de estarem no chão ou suspensos.

O mesmo se aplica aos veículos que utilizam a passagem automática nas praças convencionais; o sistema verificará a situação da carga e fará o débito correspondente. Portanto, é crucial que os transportadores informem corretamente sobre a carga, sua origem, destino e tipo de produto. Após a conclusão do transporte, o responsável pela carga deve dar baixa no MDF-e para evitar cobranças indevidas.

Veículos sem carga ou sem Manifesto em aberto estarão isentos da cobrança pelos eixos suspensos. Para mais informações, está disponível o serviço Disque CCR ViaOeste no 0800 701 5555, no site www.viaoeste.com.br ou usar o WhatsApp (11) 2664-6120.