Falha elétrica paralisa circulação de trens da Linha 9 entre Osasco e Morumbi

Uma falha elétrica afetou o funcionamento da Linha 9-Esmeralda, entre as estações Osasco e Morumbi, na tarde desta terça-feira (3). Os ônibus do sistema PAESE foram acionados para dar suporte aos passageiros.

Segundo a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da linha, a paralisação do serviço aconteceu por volta das 14h, inicialmente entre as estações Morumbi e Villa Lobos – Jaguaré. “Técnicos da ViaMobilidade atuam no momento para normalizar a situação”, informou a empresa, em nota.

A operação foi normalizada entre as estações Mendes/Vila Natal e Morumbi, de acordo com novo comunicado divulgado pela companhia nas redes sociais, por volta das 16h40. Também foi normalizado o trecho entre as estações Jaguaré e Osasco.

Agora, ônibus da operação PAESE atendem os passageiros entre as estações Morumbi e Jaguaré, ainda de acordo com a ViaMobilidade.

Apesar da Linha 9-Esmeralda não ter sido afetada pela greve dos metroviários iniciada hoje, o problema causou transtornos aos passageiros que utilizam o meio de transporte. Nas redes sociais, circulam vídeos nos quais é possível ver usuários desembarcando de um dos trens, enquanto outras imagens mostram fumaça na via férrea.

