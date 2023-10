Cemitérios de Osasco abrirão às 7h no Dia de Finados

Os cemitérios Bela Vista, Santo Antônio e Parque dos Girassóis, em Osasco, funcionarão das 7h às 17h para receber visitantes no Dia de Finados, quinta-feira (2). Também haverá missas ao longo do dia.

As missas do Cemitério Municipal Bela Vista serão realizadas na Catedral de Santo Antônio, às 7h, às 9h (presidida por Dom João Bosco), às 12h, 15h e 19h, do dia 2/11. A Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1090, Vila Osasco.

No Cemitério Municipal Parque dos Girassóis, as missas acontecerão na capela, às 7h30 e 10h.

Já no Cemitério Municipal Jardim Santo Antônio, as missas campais serão realizadas às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h.

SERVIÇO

Cemitério Municipal Parque dos Girassóis (Alameda Parque dos Girassóis, 100 – Baronesa/ Telefone: (11) 3602-5778)

Cemitério Municipal Jardim Santo Antônio (Entrada pela porta lateral – Rua Antônio Russo, 175 – Jardim Roberto/ Telefone: (11) 3655-0447)

Cemitério Municipal Bela Vista (Rua Diogo Benites, 400 – Vila Osasco/ Telefone: (11) 3654-2175)