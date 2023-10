No Calçadão de Osasco, Cariúcha reencontra Rachel Sheherazade e pede perdão após “A Fazenda 15”

O Calçadão de Osasco, na Rua Antônio Agú, foi palco para a reconciliação de Rachel Sheherazade e Cariúcha, ex-participantes do reality “A Fazenda15”, da Record TV. O reencontro foi exibido ontem (29), no programa “Domingo Espetacular”.

publicidade

As ex-peoas tiveram alguns conflitos dentro do reality. Em Osasco, Cariúcha chegou de surpresa e aproveitou o momento para pedir perdão à Sheherazade: “Obrigado por ter me perdoado! Eu te juro por Deus, eu estava com vergonha de olhar na sua cara. Eu estava com vergonha de mim!”.

“Eu não podia guardar nada de mal contra você, jamais! Aquilo foi um jogo, passou, e você é jovem, cheia de talento. Uma menina iluminada, uma voz linda, e tem o mundo para conquistar. E isso que eu desejo para você: que você conquiste esse mundo. Eu sei que você foi enganada, levada a erro pela Simioni”, declarou a jornalista à garota da laje. “Te perdoo e te desejo muita coisa boa”, completou.

publicidade

Cariúcha completou: “Para você também! O mundo é seu!” Rachel: “É seu também! É nosso!”.

publicidade