Cemitérios de Osasco vão ter ação de saúde no Dia de Finados

O Grupo Alpha Amare, que presta serviços de auxílio funeral, realiza nesta quarta-feira (2), ação social em dois pontos de Osasco: no Cemitério Municipal Bela Vista, na Vila Osasco, e no Parque dos Girassóis, no Baronesa.

Na ação, feita em parceria com a Escola Clara Luz, serão feitos testes de glicemia e aferição de pressão arterial, além da distribuição de panfletos informativos sobre o Novembro Rosa, o Novembro Azul, doenças cardiovasculares e o AVC.

As duas equipes envolvidas nas atividades de saúde são de alunos do curso de técnico em enfermagem acompanhados de professores. O evento será das 8h às 13h.

Haverá ainda uma mini orquestra se apresentando para acolher as famílias de Osasco que estarão visitando os cemitérios.