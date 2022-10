Unidades do Bom Prato da região fecham no Dia de Finados

A Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosan) da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado informa que as unidades de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapevi e Jandira estarão fechadas nesta quarta (2) durante o feriado do Dia de Finados.

As unidades somente voltam a funcionar na quinta-feira (3) a partir das 7h.

O café da manhã, que têm o custo de R$ 0,50, é servido a partir das 7h. O serviço de almoço, no valor de R$ 1,00, começa a partir das 10h30, especialmente para idosos, e às 11h ao público em geral. Os jantares, também com o preço de R$ 1,00, são servidos a partir das 17h.

