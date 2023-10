Centenas de alunos de Osasco vivenciam dia inesquecível no Hopi Hari

Mais de cem alunos de 56 escolas municipais de Osasco, que fazem parte do projeto Autoridades Mirins, tiveram um dia marcante no parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo, no interior paulista, na última quinta-feira (5). Ao lado do prefeito Rogério Lins (Podemos), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e de titulares, os pequenos vivenciaram uma experiência completa de diversão.

Além de irem aos brinquedos, as Autoridades Mirins lancharam na praça de alimentação e se refrescaram do calor com água geladinha e deliciosos sorvetes. Acompanharam o passeio os secretários municipais Cláudio Piteri (Educação) e Thiago Silva (Comunicação).

“Esse é um dia muito feliz. Nunca mais vou esquecer”, disse a prefeita mirim Letícia Amaral de Souza, da EMEF Laerte José dos Santos. Esse era um sentimento comum entre os alunos, que não conseguiam esconder a alegria da descoberta. Para muitos pequenos, essa foi a primeira vez em um parque de diversões.

As crianças receberam um Vip Pass Hopi Hari e tiveram a oportunidade de curtir o maior número de atrações com menos filas. A diversão correu solta e, com o tempo reduzido de espera, conseguiram conferir várias atrações desde o Rio Bravo, Vambatê, Vulaviking e o Ghosti Hotel, até as mais radicais, como a Vurang, a montanha-russa no escuro, sempre acompanhados por professores e monitores, e respeitando as orientações do fabricante quanto altura e peso.

Ao final do passeio, o prefeito Rogério Lins agradeceu aos profissionais da Educação pela dedicação e empenho com os alunos. “Foi tudo lindo. Com certeza que o que as crianças viveram hoje ficará marcado para sempre no coração de cada uma. Foi um dia inesquecível e são experiências que vão além da sala de aula”, disse.

Autoridades Mirins em Osasco

O projeto Autoridades Mirins visa fazer a substituição simbólica de autoridades públicas por alunos do 4º ano das escolas de Ensino Fundamental de Osasco. A escolha é feita por meio de votação, entre os próprios alunos, do melhor plano de ação de melhoria para sua escola ou cidade, de acordo com a autoridade substituída.

A proposta que originou a Lei 4.800 de 05/05/2017 sobre a implantação do Projeto Autoridades Mirins é de autoria do vereador Josias da Juco e visa fazer com que os alunos aprendam sobre seus direitos e deveres, conheçam mais de perto o funcionamento de órgãos públicos e promovam a interação ao “substituírem simbolicamente” por três dias as autoridades.

Desde que tomaram posse em agosto, as autoridades mirins já visitaram os gabinetes das autoridades que representam. Todos ficaram sob a responsabilidade da autoridade e de um funcionário indicado para recepcioná-los, conheceram e se familiarizaram com o respectivo cargo, vivenciando a rotina diária do seu trabalho.

Outra experiência vivenciada pelos alunos aconteceu em 15 de agosto, quando foram ao cinema assistir a um filme escolhido especialmente para a ocasião: “Elementos”, da Disney e Pixar, acompanhadas pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.