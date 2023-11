Centenas de famílias prestigiam o Natal Encantado de Osasco

Centenas de famílias marcaram presença na inauguração do Natal Encantado de Osasco, na noite da segunda-feira (20), em frente ao Paço Municipal. Casa do Papai Noel com “jatos de neve”, trenó, túnel iluminado, presépio animatronic e mais cantinhos “instagramáveis” fazem parte da decoração natalina e garantem cenários para muitas fotos.

O evento começou com a benção ao presépio feita pelo padre Vinícius, da catedral de Santo Antônio, em cerimônia religiosa que reuniu o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, os deputados Rogério Santos, Gerson Pessoa e a esposa Gabi, além de secretários municipais e vereadores.

“Vocês sabem que tivemos que adiar (o evento deveria acontecer dois dias antes, com show de Alexandre Pires) por conta das condições climáticas. Mas hoje deu tudo certo e estamos muitos felizes por receber a família osasquense. Quem não pôde vir hoje, aproveite nos próximos dias”, disse o prefeito.

Depois, o Papai Noel chegou em carro aberto, e na sequência show aéreo com dezenas de drones criando acima do viaduto metálico imagens lúdicas com estrelas, guirlandas, pombas simbolizando a paz, e a formação da frase “Eu Amo OZ”, entre outras. O encerramento musical se deu com a banda Nagueta.

A festa reuniu famílias dos quatro cantos de Osasco. Aline Cristina, 33, do Jardim Canaã, levou o filho Gabriel dos Reis, 9, para conhecer a decoração do Natal Encantado: “Está bem bonita a iluminação. É bacana ter esse evento todos os anos. Cria um espírito natalino”.

O Natal Encantado de Osasco conta também com carrossel e pula-pula para a diversão das crianças, além da decoração da fachada do Paço Municipal e vegetação do entorno. No espaço também foi montada uma praça de alimentação.