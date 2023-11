Primeira Lojas Torra de Carapicuíba será inaugurada nesta sexta-feira

Muito aguardada pela população local, a inauguração da Lojas Torra de Carapicuíba, na Vila Silva Ribeiro, já tem data marcada: será nesta sexta-feira (24). A informação foi divulgada pela marca por meio das redes sociais.

Trata-se da primeira Lojas Torra em Carapicuíba, e está localizada na Avenida Inocêncio Seráfico, 3444, em frente ao McDonald’s da Vila Dirce.

A rede iniciou em outubro as contratações para formar o quadro de funcionários da nova loja, com vagas em diversas funções. Os interessados em participar do processo de seleção da Lojas Torra devem acessar o site de recrutamento da rede, onde podem acessar todas as oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo online.

Na região, além da loja de Carapicuíba que está prestes a abrir as portas, a rede está presente no Centro de Osasco (Rua Antônio Agu).