Centro de Eventos de Barueri exibe a peça “Divertidamente” neste domingo (24)

O Centro de Eventos de Barueri exibe neste domingo (24), às 15h, a peça infantil “Divertidamente no Teatro”.

publicidade

A peça se passa na mente de uma menina chamada Riley. Dentro da mente da garota, vivem cinco emoções principais personificadas: Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho.

As emoções trabalham juntas no Centro de Controle para ajudar Riley a lidar com suas experiências e memórias. Quando a família de Riley se muda para uma nova cidade, Alegria e Tristeza são acidentalmente expulsas do Centro de Controle, deixando Raiva, Medo e Nojinho no comando.

publicidade

A jornada de Alegria e Tristeza para voltar ao Centro de Controle leva a uma série de aventuras e descobertas que mostram a importância de todas as emoções na vida de Riley.

A peça aborda temas como a importância de lidar com emoções difíceis, a transição para a adolescência e as mudanças familiares.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. O Centro de Eventos de Barueri fica na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci.