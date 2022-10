Centro Paula Souza divulga calendário para vestibulinho Etec 2023

O Centro Paula Souza, responsável pelas Etec’s (Escolas Técnicas Estaduais) inicia hoje (17) o calendário para o 1° semestre de 2013.

A partir dessa segunda-feira os candidatos que pretendem se inscrever no vestibulinho da instituição já podem pedir isenção da taxa de inscrição. O prazo vai até as 15h do dia 19.

As inscrições para a prova começam dia 20 de outubro e vão até as 15h do dia 11 de novembro. No dia 31 de outubro é divulgado o resultado dos pedidos de isenção e no dia 8 de de dezembro os locais de prova, que serão aplicadas no dia 11 de dezembro.

Na região, as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuiba, Santana de Parnaíba, Jandira, Itapevi e Cotia possuem unidades Etec.

Para conferir mais informações sobre a prova, o site é o vestibulinho.com.br.