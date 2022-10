Concurso público vai selecionar professores para as Etecs da região

Seis Etec’s (Escolas Técnicas Estaduais) da região estão concurso aberto para professores de várias disciplinas e as contratações serão para o próximo ano.

“O concurso público é mais uma importante medida para fortalecer a instituição e aprimorar a qualidade do ensino oferecido aos jovens de diferentes localidades do Estado”, afirma a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá.

O professor admitido para atuar no Ensino Médio ou Técnico das Etecs recebe uma remuneração inicial de R$ 20,19 hora-aula. Por exemplo, o docente com atribuição máxima de 34 horas-aula semanais, pode chegar a um salário de R$ 4.685,08.

As inscrições para docentes nas Etecs de Barueri e Santana de Parnaíba, abertas há mais tempo, serão os primeiros a se encerrar, e os demais abrem no dia 20.

Acompanhe abaixo os componentes currículares das vagas e as datas de cada concurso.

SANTANA DE PARNAÍBA

Etec Ermelinda Giannini Teixeira (inscrição de 06/10 a 20/10)

– Química

Etec Bartolomeu Bueno da Silva (inscrição de 06/10 a 20/10)

– Aplicativos para Web

BARUERI

Etec Antônio Furlan (inscrição de 06/10 até 20/10)

– Física

– Língua Estrangeira Moderna Espanhol

– Planejamento e Desenvolvimento do TCC em Administração

– Inglês Instrumental

– Recrutamento e Seleção de Pessoal

– Gestão de Conteúdo Web I

– Usabilidade e Design de Interação

OSASCO (inscrição de 20/10 até 3/11)

Etec Doutor Celso Giglio

– Geografia

– Física

– Gestão Operacional em Serviços de Alimentação

– Terapia Nutricional e Gastronomia Hospitalar

– Educação Física

– Química dos Alimentos

– Análise Química Qualitativa

CARAPICUÍBA (inscrição de 20/10 até 3/11)

Etec de Carapicuíba

– Estudos de Economia, Mercado e de Comércio Internacional

– Programação Para Dispositivos Móveis

– Marketing de Relacionamento

COTIA (inscrição de 20/10 até 3/11)

Etec de Cotia

– Química

– Desenvolvimento de Modelos de Negócios

– Banco de Dados II

– Programação de Aplicativos Mobile I

Mais informações no site do Centro Paula Souza.