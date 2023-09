Cerca de 18 mil pessoas desfilam no 7 de setembro em Osasco

O tradicional desfile cívico militar de 7 de setembro, em Osasco, reuniu cerca de 18 mil pessoas na Avenida dos Autonomistas, na manhã desta quinta-feira. O clima favorável contribuiu para que a multidão marcasse presença no evento neste Dia Independência do Brasil.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, passou em revista a tropa, acompanhado do comandante do 4° BI Mec, tenente-coronel Willian Rodrigues Ochosendorf e Souza. Depois, os dois seguiram no veículo mecanizado Marruá até o palanque.

Sob o tema “O mundo da Literatura. Uma viagem pela História”, o evento reuniu mais de 5 mil pessoas na principal artéria viária da cidade e foi transmitido ao vivo no Youtube da Prefeitura de Osasco (@governodeosasco) e redes sociais (Facebook e Instagram).

As primeiras apresentações foram das forças de segurança, composta por 12 entidades militares e 1.150 profissionais, efetivos do Batalhão de Choque do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8 (CPA/M-8), Exército, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, guarnição do Corpo de Bombeiros de Osasco e Defesa Civil.

Os desfiles prosseguiram com as apresentações de 7.766 alunos de 58 escolas municipais, além das apresentações de diversas escolas estaduais e particulares no município, e de outras 53 entidades e sociedade civil, sendo quase 18 mil participantes, entre Ordem dos Emancipadores, Acenbo, UAPO, Anjos da Guarda, Juventude Cívica de Osasco, Fito, Fundação Bradesco, Grupos de Escoteiros, Clubes dos Desbravadores, Aventureiros, dos Fuscas e Opalas, Moto Clubes, corporações musicais, AMME I, MOVA, Comissão Diocesana Pela Vida etc. (Veja Relação geral abaixo)

O prefeito Rogério Lins, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, da vice-prefeita, Ana Maria Rossi, e do secretário de Educação, Cláudio Piteri, acompanhou o desfile da pista, cumprimentando, fazendo fotos, agradecendo e parabenizando a todos pela participação.

O 7 de Setembro é um evento que marca a emoção e o amor dos brasileiros à pátria, visto ser o Dia da Independência do Brasil, proclamada em 1822. É um evento histórico e significativo na formação da nação brasileira.

Antes do desfile na avenida, aconteceu a cerimônia do hasteamento das bandeiras em frente à Câmara Municipal. O prefeito hasteou a bandeira do Brasil acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins e da vice-prefeita Ana Maria Rossi; o presidente do Legislativo, Carmônio Bastos, hasteou a bandeira do Estado de São Paulo, ao lado do deputado estadual Gerson Pessoa e da esposa Gabi, e dos vereadores Ana Paula Rossi, Josias da Juco e Délbio Teruel, e o presidente da Ordem dos Emancipadores, Lázaro Antônio Suave, a bandeira de Osasco, ao lado de membros do órgão.

As comemorações da Semana da Pátria tiveram início no dia 2/9, com evento inédito no estacionamento da Prefeitura, que reuniu diversos moradores e estudantes da região para prestigiar a exposição bélica com viaturas e equipamentos militares do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Osasco (GCM); apresentações da Banda do Exército Brasileiro e de fanfarras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, o hasteamento das bandeiras, entre outras atividades.

A Semana da Pátria é organizada pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Osasco, Secretaria de Comunicação, entre outros apoios.