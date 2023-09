Mais de 21 km de vias foram recapeadas em Osasco neste ano

O Programa Asfalto Novo já recapeou 21,96 km de vias na cidade de Osasco desde janeiro deste ano, entre 65 ruas e avenidas. Os dados são da Secretaria de Obras do município, que continua com as obras de pavimentação em diversos bairros.

Entre os bairros contemplados estão Jardim Rochdale, Vila Menck, Vila dos Remédios Aliança, Ayrosa, I.A.P.I e Munhoz Júnior, na zona Norte, e Bandeiras, Bela Vista, City Bussocaba, Jaguaribe, Novo Osasco, Padroeira, Pestana, Km 18, Santa Maria, Umuarama, Vila Yolanda, Vila Osasco, Veloso e Quitaúna, na zona Sul, além de algumas ruas do Centro.

No Jardim Rochdale, foram recapeadas recentemente as ruas Andradina, Alto Alegre e Águas de São Pedro. Na Vila Ayrosa, onde a Prefeitura entregou recentemente a reforma do Poliesportivo e está construindo no local a sede da 4ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar, foram recapeadas as ruas Curió, Arara, Avestruz e Bariri.

Além da camada asfáltica, as vias recebem nova sinalização vertical e de solo e, quando necessário, redutores de velocidade, para torná-las mais seguras para os pedestres. Desde 2018, o programa já promoveu o recapeamento de cerca de 350 km de ruas e avenidas em todo o município.