Presidente da Câmara de Petrolina visita legislativo osasquense

A Câmara Municipal de Osasco recebeu durante a sessão de terça-feira (5) a visita do vereador pernambucano Aero Cruz (MDB). Cruz é o atual presidente da Câmara de Vereadores do município de Petrolina – o terceiro maior do estado de Pernambuco, com 386,7 mil habitantes.

Na tribuna da Câmara de Osasco, Aero Cruz elogiou o trabalho do parlamento osasquense. “Uma Câmara em que cada um tem uma forma de pensar, de agir, mas todos querem o melhor para a população de Osasco”, destacou.

O parlamentar pernambucano também falou da ligação entre os dois municípios, por meio de seus filhos ilustres. “Essa Câmara já foi comandada por um petrolinense. João Barbosa Coelho veio da nossa terra e a família Coelho muito tem contribuído com a nossa cidade”, contou.

Falecido em julho deste ano, João Barbosa Coelho era uma figura bastante influente na política osasquense, tendo sido vereador e presidente da Câmara entre os anos de 2003 e 2006.

Antes de encerrar sua participação na sessão, Aero Cruz colocou a Câmara de Petrolina à disposição de Osasco e convidou os parlamentares osasquenses para uma visita ao município.

