Cerca de 30 mil pessoas são esperadas para Festa de Santo Antônio em Osasco

É tradição: todos os anos moradores de Osasco e região passam pela Catedral de Osasco no dia 13 de junho para pedir as bênçãos do padroeiro Santo Antônio, também conhecido como santo casamenteiro. Os festejos este ano devem atrair cerca de 30 mil pessoas, estima a Catedral.

Feriado em Osasco, o Dia de Santo Antônio é uma ótima oportunidade para demonstrar fé e devoção ou mesmo curtir o dia festivo na comunidade, que em 2020 completará 90 anos.

O tradicional bolo de Santo Antônio é comercializado durante todo o dia e toda renda é destinada à revitalização da Catedral (em andamento). Também haverá missas, procissão, queima de fogos e quermesse. Confira:

Publicidade

Cronograma do Dia de Santo Antônio na Catedral de Osasco:

Dia 13 de junho:

Missas às 7 horas (com benção do bolo de Santo Antônio), às 10 horas, celebrada pelo bispo Dom João Bosco, e às 15 horas, seguida de procissão. Na chegada da procissão, haverá um show pirotécnico em frente à Catedral.

Publicidade

Quermesse de Santo Antônio: das 8h às 18h com entrada gratuita; das 18h às 23h, a contribuição será de R$ 5,00, sendo que idosos (acima de 60 anos), crianças (até 10 anos) e pessoas com deficiência não pagam.

A Catedral de Santo Antônio está localizada na Avenida Santo Antônio, 1090 – Vila Osasco – Osasco. Mais informações pelo telefone 3681-9773.

…..

Leia também:

Prazo para sacar até R$ 998 de abono salarial termina dia 28

Publicidade

Vídeo mostra homem abusando de menina em ônibus de Osasco

Roldão inaugura 2ª unidade em Osasco nesta quarta (12)