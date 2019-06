Vídeo mostra homem abusando de menina em ônibus de Osasco

Um vídeo que teria sido gravado em um ônibus municipal de Osasco mostra um homem abusando de uma garota de cerca de 12 anos, segundo testemunhas.

Feitas por um passageiro do coletivo, as imagens mostram o homem passando a mão nas nádegas da menina, que aparentemente não percebe. O vídeo teria sido gravado na linha 033 Jardim Santo Antônio / Jardim D’Avila. O homem que abusa da menina seria morador da “Favela do Almeida”, na região do Jardim Veloso.

“Estou chocada. Tenho filha, tenho sobrinha. Tudo está passando dos limites. Devemos tomar mais cuidado com nossas crianças”, protestou uma leitora que compartilhou o vídeo com a redação do Visão Oeste e pediu para não ser identificada.

Publicidade