Homem flagrado em vídeo abusando de menina em ônibus de Osasco é indiciado por importunação

O homem flagrado em vídeo abusando de uma menina em um ônibus municipal de Osasco no início da semana foi identificado e indiciado por importunação sexual. Ele prestou depoimento no 8º DP, na Vila Yolanda, e vai responder a processo em liberdade.

A Lei de Importunação Sexual criminaliza atos libidinosos sem o consentimento da vítima, como toques inapropriados, e estipula pena de um a cinco anos de prisão.

Feitas por um passageiro do coletivo, o vídeo (assista abaixo) mostra o homem passando a mão nas nádegas da menina, que aparentemente não percebe. As imagens foram gravadas na linha 033 Jardim Santo Antônio / Jardim D’Avila. O homem que abusa da menina seria morador da “Favela do Almeida”, na região do Jardim Veloso.

“Estou chocada. Tenho filha, tenho sobrinha. Tudo está passando dos limites. Devemos tomar mais cuidado com nossas crianças”, protestou uma leitora que compartilhou o vídeo com a redação do Visão Oeste e pediu para não ser identificada.

