Cerca de 60 mil crianças recebem brinquedos de Natal da Prefeitura de Barueri

A Prefeitura de Barueri promoveu no Ginásio Poliesportivo José Corrêa a entrega de brinquedos de Natal para as crianças da cidade na última quarta-feira (13).

Foi preciso um grande número de servidores para garantir a entrega de cerca de 60 mil brinquedos, que também foram entregues nas escolas municipais.

De acordo com a Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, Sônia Furlan, “no Ginásio só estão pais e crianças que, por um motivo ou outro, não pegaram os presentes nas escolas. Antes era tudo entregue aqui, mas isso, embora fosse uma logística perfeita, e fosse feito muito rápido, gerava um volume grande de pessoas no Ginásio para retirar. Então, pensando em facilitar para os pais, houve essa divisão”, explicou.

Neste ano, até bebês ainda não matriculados nas escolas municipais ganharam presentes, como carrinhos, bonecas e brinquedos educativos, assim como as crianças com até 11 anos e 11 meses.