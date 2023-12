Pilotos de Stock Car Allam Khodair e Felipe Fraga visitam projeto cultural em Cotia

O projeto Mundoteca, espaço de leitura de Cotia com acervo de 250 livros, recebeu a visita dos pilotos da Stock Car, Allam Khodair e Felipe Fraga, da equipe Blau Motorsport.

Os pilotos dividiram um pouco de suas trajetórias e suas relações com o universo da leitura com as crianças que frequentam o local, assistidas pelo CAPS IJ e alunos da E.M Francisca Manoel de Oliveira.

A visita fez parte de um projeto da Blau Farmacêutica, uma das patrocinadoras do projeto.

O Projeto Mundoteca está instalado no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ) desde junho deste ano.

Além do acervo de 250 livros, sendo que 10% das obras em braile e audiolivros, o local tem ambientação e mobiliário aconchegantes, acervo diverso de obras literárias, materiais lúdicos – como fantoches e brinquedos educativos – e equipamentos audiovisuais, e é palco de atividades culturais.