Chevrolet apresenta Joy Plus, substituto do Prisma

O sedã de entrada da Chevrolet estreia repleto de novidades: começando com o novo nome comercial, que muda de Prisma para Joy Plus, o visual atualizado, além da adoção de conteúdos adicionais de conveniência. O modelo se destaca pelo amplo espaço interno, confiabilidade mecânica e baixo custo de manutenção reconhecido pelo mercado.

Na parte externa, as novidades do Joy Plus se concentram na parte frontal e traseira do sedã. Mudam capô, grade, faróis, tampa do porta-malas, lanternas e para-choques. Outra novidade é a opção de acabamento Black, que agrega luz de posição diurna em LED, rodas aro 15 com calotas escurecidas, maçanetas pintadas na mesma cor da carroceria, logo Chevrolet com fundo preto e moldura da grade e retrovisor em preto brilhante.

Cabine

Na cabine, as diferenças ficam por conta do acabamento exclusivo do painel central, dos painéis de porta e dos bancos com revestimento híbrido e regulagem de altura. Ar-condicionado, direção com assistência elétrica, transmissão com seis marchas e comando elétrico das travas e vidros são equipamentos de série em todas configurações.

Já o sistema multimídia, o sensor de estacionamento traseiro e o ajuste eletrônico dos retrovisores externos, por exemplo, são ofertados como acessórios.

“O sedã de entrada da Chevrolet passa a ser feito na fábrica da GM de São Caetano do Sul (SP), onde já é montado, entre outros modelos, a versão hatch do Joy”, diz Luiz Peres, vice-presidente de manufatura da GM na América do Sul.

O Joy Plus chega às concessionárias Chevrolet a partir de meados deste mês em seis opções de cores: Branco Summit, Prata Switchblade, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Preto Ouro Negro e a nova cor Azul Blue Eyes.

O modelo será vendido a partir de R$ 51,2 mil.

